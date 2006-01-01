Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun zamandır birlikte olduğu stil danışmanı Başak Dizer ile önceki gün Paris’te evlendi.

Gündeme bomba gibi düşen evlilik haberinin ardından oğlunun düğününe katılmayan annesi Nurten Tatlıtuğ'un sosyal medya paylaşımları da kafa karıştırdı.

Nurten Tatlıtuğ'un oğlundan 3 yaş büyük ve daha önce bir evlilik yapmış olan Başak Dizer’i gelin olarak istemediği için Paris’teki düğüne katılmadığı iddia edildi. Anne Tatlıtuğ, sağlık sorunlarım nedeniyle törene katılamadığını söylese de, Facebook hesabında düğünden birkaç gün “Annesinin duasını almayan mutluluğu yakalayamaz” ve “Annenden başka hiç kimse senin hayatın daha iyi olsun diye gözyaşı dökmeyecek” şeklinde paylaşımlar yapması kafa karışıklığını artırdı.



