Kızına onun adını verdi

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Vin Diesel yeni doğan kızına 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker'ın ismini verdi.

Babalık sevinci yaşayan Vin Diesel, kızına en yakın arkadaşım dediği ve 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker'ın ismini verdi. "Paul öldüğünde kardeşimi kaybettim" diyen Diesel, kızına Pauline adını koydu.Hızlı ve Öfkeli 7 film çekimleri devam ederken trafik kazasında hayatını kaybeden Walker, sinema dünyasını yasa boğmuştu.

“Paul doğum sırasında bizimle odadaydı” diyen Diesel, yaşadığı duygusal anları şöyle anlattı; “Bebeğimin göbek bağını keserken aklımda bir başkası yoktu. Onun orada olduğunu biliyordum. Bebeğimize Pauline adını vermek istedik çünkü onun anısının ailemde ve benim dünyamda yaşamaya devam etmesini istedim.”