Kocasına sürpriz yaptı!

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Hande Subaşı'dan kocasına süprpiz doğum günü partisi....

Geçtiğimiz Ağustos ayında Can Türsan ile dünya evine giren Hande Subaşı kocasının doğum gününü sürpriz bir parti ile kutladı. Kocası ve arkadaşları ile Olcayto Ahmet Tuğsuz’un yeni kurduğu Rock Grubu “Pervane” nin Sahne Beşiktaş’taki konserine giden Hande Subaşı birden sahneye çıkarak Pervane eşliğinde kocası Can Türsan için “Her Şey Seninle Güzel” adlı şarkıyı seslendirdi. Mutlu çift ve arkadaşları daha sonra Pervane’nin müziği ile dans ederek geceye devam ettiler.

