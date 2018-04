Kostümü hakkında konuştu

Elizabeth Olsen, ''The Avengers: Age of Ultron'' filminde giyeceği sıradışı kostümüne ilişkin açıklama yaptı

Scarlet Witch karakterinin The Avengers'ın devam filmi olan The Avengers: Age of Ultron'da yer alacağının açıklanmasının ardından, karakterin kostümünün filme uyarlanırken bazı değişimler geçirebileceği ön görülüyordu. Çizgi romandaki kostüm dekolteli yapısının yanı sıra aynı zamanda oynayacak oyuncu için de çokta kullanışlı bir yapıya sahip değil. Şu sıralar Joss Whedon yönetiminde çekimleri Güney Afrika'da devam edilen filmin setinin kısa süre sonra Londra'ya geçeceği bilgisini veren Elizabeth Olsen, aynı zamanda canlandıracağı Scarlet Witch ve giyeceği kostüm hakkında ki düşüncelerini de paylaştı; ''Joss karakterin çizgi romandaki kıyafeti ile filmde yer alacağını düşünseydi sanırım benimle çalışmak istemezdi. Sonuçta ben profesyonel bir atlet veya bir model değilim. Bu tarz bir kostüm giymek şüphesiz hiç kimse için keyifli olmaz. Zaten onunda bu konuda farklı bir düşüncesi var. Kostüm, karakterin çizgi romandaki temelinden çokta kopmayarak modernize edilip günümüz dünyasına yakınlaştırılacak'' dedi.

The Avengers: Age of Ultron 1 Mayıs 2015'te vizyona girecek.