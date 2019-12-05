Neredeyse hepimiz kraliyet ailelerine hayranlıklarla bakar ve onların hayatının masalsı tarafını izleriz. Ama aslında onların hayatı hiç de sandığımız kadar kolay değil. İngiliz kraliyet ailesinde yer alırsanız uymanız gereken olmazsa olmaz 60 kuralı öğrenince çok şaşıracaksınız.

Onlar bizim belki de çocukluk rüyalarımızdır. Bizler onların ne yediklerini, nasıl giyindiklerini merak ederiz. Bizler için onların görünüşleri kusursuzdur. Ama tabii ki gerçek durum böyle değil. Çünkü onların da içlerinde bulundukları kraliyet ailelerine dair uymaları gereken onlarca kural bulunuyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar muhteşem ve kolay değil. Yani sizin hayalinizi süsleyen o görüntüler aslında onlarca kurala bağlı.

1- Eğer Kraliçe ayakta duruyorsa, sen de durmalısın. Bu protokolün uyması gereken en önemli kural.

2- Kraliçe yemeğini bitirdikten sonra kimse yemek yiyemez. Tabii ki buna aile üyeleri de dahil.

3- Kraliçeyi gördüğünüzde erkekler boyunlarını eğerken, kadınlar dizlerini bükerek selam verir.

4- Aile üyeleri evlendikten sonra yeni bir isimle adlandırılıyor. Örneğin; Cambridge Düşesi Kate ya da Sussex Düşesi Megan Markle gibi.

5- Kraliyet ailesi üyeleri eşleriyle birlikte seyahat ederken saygısızlık olmasın birbirilerine sevgi gösterisinde bulunmazlar ve elele tutuşmamaya bile gayret gösterirler.

6- Bir evlenme teklifi öncesi mutlaka onay gereklidir. 1772 Kraliyet Evlilik Yasası'na göre, kraliyet torunları, evlenecekleri kişiye teklif etmeden önce hükümdarın onayını almalıdır.

7- Prenses ya da Düşes olacak olman düğünde istediğin tacı takabileceğin anlamına gelmez. Takacağın tacı Kraliçe seçer. Kraliçe düğün gününde kraliyet koleksiyonundan hangi tacı takacağına karar verir.

8- Her kraliyet gelini düğün buketinde mersin çiçeği taşır.

9- Her kraliyet düğününde ailenin küçük çocukları ellerinde çiçek sepetleriyle önde yer alır ve nedimeleri temsil eder.

10- 2011 yılına kadar kraliyet ailesinin üyelerinin Vatikan'a bağlı bir Katolikle evlenmeleri yasaktı. Artık aile herhangi bir inançtan biriyle evlenebilir.

11- Kraliyet ailesinin politik bir görüşü olamaz. Bu nedenle de seçim sırasında oylama ile ilgili kamuoyuna fikirlerini açıklayamazlar.

12- Kraliyet ailesinin üyelerinin herhangi bir siyasi görev gerçekleştirmelerine izin verilmiyor.

13- Monopoly oyunu kraliyet ailesi tarafından oynanamaz. Bu da muhtemelen en tuhaf kurallardan biridir. (Bunun çiğnenebilecek bir kural olduğunu düşünsek de)



14- Akşam yemeği davetleri de bir protokol içerir. Kraliçe, önce sağında oturan kişiyle konuşmaya başlar. Yemeğin ikinci yarısında ise Kraliçe solunda oturan kişiyle sohbet etmeye başlar.

15- Kraliyet üyesi eğer yurtdışına çıkıyorsa mutlaka yanına siyah bir kıyafet almak zorunda. Bunun nedeni ise ani bir ölüm sonrası yas tutmaya ve cenaze törenine hazırlıklı olmak.

16- Tahtın en yakın iki varisi birlikte uçağa binemezler. Çünkü biri öldüğünde, diğeri başa geçecektir. Bu nedenle 12 yaşına girdiğinde Prens George babası Prens William'dan ayrı uçmak zorunda.

17- Kraliyet ailesi üyeleri kimseye imzalı fotoğraflarını veremez ya da kimseyle selfie çektiremez. Bu nedenle elinizde selfie çubuğuyla onlara yaklaşmayın.

18- Yine Kraliyet üyeleri midye yiyemez. Çünkü bu gıdanın zehirleme riski çok yüksektir.

19- Kraliyet ailesi üyelerine dokunamazsın. Yine üyeler de dışarıdan kimseye dokunamaz. Basket yıldızı LeBron James, Cambridge Düşesi Kate'e bunu yaparak kuralları bilmeden çiğnemişti.









20- 12. yüzyılda Kral 3. Edward kraliyete kürk giymelerini yasaklamıştı. Ancak bu kural arada bir bozuluyor.

21- Kraliçe her zaman eldiven takmak zorunda. Çünkü tokalaştığı zaman mikrop kapmamak zorunda. Bu kural da defalarca bozuldu.

22- Yemek yerken tüm üyeler öncelik sırasına göre oturur. Ancak yaş, dil ve davetlilere yakınlıkları da göz önüne alınır.

23- Saraya gelen misafirlerin organizasyonu için ayrı bir ofis bulunmaktadır.

24- Üyelerden kimse gündelik kıyafetleri ile görüntülenemez. Mutlaka sade ama şık bir görüntüye sahip olmalıdırlar.

25- Prens George'un bile kendine göre bir giyim stili var. Belli bir yaşa kadar hep kısa pantolon giymek zorundalar.

26- Kadınlar etkinlikler ve davetlerde şapka takmak zorundalar.

27- Ancak bu davetler akşam yapılıyorsa, taç takarlar.

28- Taç takmak sadece evli kraliyet kadınları için geçerlidir.





29- Taçlar geleneksel olarak başın önüne doğru takılsa da, artık modern stile göre 45 derecelik bir açıyla başın arkasına takılıyor.





30- Kraliçe mutlaka her sabah kahvaltı eder. Ancak bu sade bir kahvaltıdır. Genellikle kahvaltıda cornflakes yer ve kahve içer.

31- Kraliyet üyeleri kendilerine verilen hediyeleri kabu etmelidirler.

32- Kraliyet üyeleri bir nişan ya da benzeri bir davete de gitse, üzerindeki paltoyu çıkaramaz.

33- Ailenin yıllık Noel kutlaması, Norfolk'taki Queen's Sandringham Malikanesi’nde yapılır ve Kraliçe hazırlıklar için malikaneye bir hafta önce gelir.

34- Kraliyet ailesi hediyeleri Noel gününde açmaz. Bunun yerine Noel arifesinde çay saatinde Kırmızı Salon'da birbirlerine hediye alışverişinde bulunur ve Noel'den bir gün önce açar.

35- Noel günü aile, Sandrigham Malikanesi yakınlarındaki Saint Mary Magdalene Kilisesine ziyarette bulunur.



36- Kraliçe Elizabeth sarmısak sevmediği için yemeklerde kullanımı yasaktır.



37- Akşam yemeklerinde pilav, patates ve makarna yenmez.



38- Kraliyet üyeleri çok sayıda dil öğrenmelidir. Örneğin Prens George şimdiden İspanyolca sayabiliyor.

39- Her zaman sade ama yapılı bir saçla görünmek zorundalar. Düşes Kate de bu nedenle sürekli fönlü dolaşıyor.

40- Kraliçe'yi selamladıktan sonra ona asla arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Çünkü selamlaştıktan sonra ilk orayı terk edecek kişi o olmalıdır. Eğer yerinde duruyorsa arka arka yürüyebilirsiniz.



41- Dolgu topuklu ayakkabılar açık hava etkinlikleri için mükemmel görünse de Kraliçe tarafından pek beğenilmediği gerekçesiyle giyilmesi yasak. Bu nedenle zarif topuklu ayakkabılarla toprak ya da çim zeminde yürümek zorundalar.

42- Çocuklar da doğduklarından sonra insanlara karşı nazik olmak için eğitilirler. Bu nedenle topluluğu selamlarken hafif bir şekilde gülümseyerek, el sallamayı öğrenmişlerdir.



43- Kraliçe parıldamalı. Kraliçe Elizabeth'i yaz-kış her mevsim renkli kıyafetleri ile görmüşüzdür. Neon renklerine düşkünlüğü ile bilinen Kraliçe'yi sık sık pembe, sarı gibi renkli paltolarla ve şapkalarla görüyoruz.



44- Kadın üyeler otururken ayaklarını çapraz tutmak zorundalar.

45- Kraliyet kadınları her zaman sade makyaj ve saç stilleri ile dikkat çeker. Siyah puslu göz makyajı ve çok hafif bir rujla makyajlarını tamamlayan Düşes Kate de her zaman sade ama bakımlı saçları ile dikkat çekiyor.



46- Kraliyet personeli her zaman Kraliçe'nin çantasına dikkat etmek zorunda çünkü çanta vasıtasıyla onlara ince sinyaller gönderilir. Kraliçe çantasını sağ koluna götürürse, personeli konuşmasını kesmelidir. Çantayı sol kolundan sağa kaydırırsa, konuşmasını bitirmeye hazır olduğuna dair ipucudur.



47- Kraliçe akşam yemeğindeyse ve çantasını masaya koyarsa, akşam yemeğinin beş dakika içinde bitmesi gerekir.



48- Kraliyet ailesinde göğüs dekoltesi göstermek yasaktır. Prenses Diana da göğüs dekoltesini minik çantasıyla kapatmıştı.

49- Askeri etkinliklerde erkekler kendilerine özel dizayn edilmiş askeri üniformalarını giymek zorundalar.

50- Takma ya da kısaltılmış isimler kullanmak kesinlikle yasaktır. Düşes her ne kadar basında Kate adıyla anılsa da Kraliyet içinde adı tabii ki Catherine'dir.



51- Kraliyet yemeklerinde tabakları yerleştirme şekli çok önemlidir. Personel yemekler bitmediyse çatal ve kaşıkları çapraz duruyorsa tabağı kesinlikle kaldırmazlar. Yemek bittiyse çatal ve kaşık sağa konur.



52- Kraliyet ailesi üyelerinin çay fincanlarını tutma şekilleri de önemlidir. Üyeler çay bardağının sapını işaret parmağı ve baş parmakları ile tutarken, diğer parmaklarını altta sabitlerler.

53- Kraliyet kadınları çenelerini yere paralel tutarak poz vermeye çalışır.



54- Kraliyet kadınları yaz bile olsa çıplak bacakları ile görüntü vermemelidir. Mutlaka ince de olsa külotlu çorap giymelidir.



55- Yine kıyafetlerini mutlaka bir çantayla tamamlamalıdır. Çanta boş bile olsa kıyafetine uygun bir çanta elinde olmalıdır.

56- Kraliçe'nin ehliyet sahibi olması gerekmez. Kraliçe, Birleşik Krallık'ta ehliyetsiz ve plakasız otomobil kullanabilecek tek kişidir.

57- Kraliçe'nin köpeklerine duyduğu sevgi her zaman bilinir. Kraliyet ailesine ait köpekler de aşçılar tarafından özel olarak yapılan gurme yemeklerle beslenirler.



58- Yine köpekler asla azarlanmazlar. Kraliçe onların her türlü yaramazlığa yapmalarına izin vermiştir.



59- Prens Philip eşi Kraliçe Elizabeth'in her zaman birkaç adım arkasından yürümektedir.



60- Yurt dışı resmi ziyaretleri sırasında üyeler o ülkeye uygun diplomatik kıyafetler giyerler. Prens William ve Düşes Kate de Pakistan ziyaretleri sırasında oraya uygun kıyafetler giyerek, Pakistan halkına jest yapmıştı.