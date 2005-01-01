Spencer filminde Prenses Diana olmak Kristen Stewart’ın beklediğinden daha zor olacak gibi görünüyor.

Yazın sonuna doğru manşetlere düşen haberler herkesi çok şaşırtmıştı. Twilight serisiyle dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşen Kristen Stewart, İngiliz kraliyet ailesinin gelmiş geçmiş en ünlü ve en sevilen eski üyesi Prenses Diana’yı canlandıracaktı. Hayranlar bu duruma tepki göstermekte gecikmedi çünkü mimik yapmakta başarısız buldukları Stewart’ın, mimiklerini kullanmada çok yetenekli olan Prenses Diana’yı canlandırmak için doğru bir seçim olmadığını düşünmüşlerdi. Tabii The Crown dizisinin yeni sezonunda Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in prensese benzerliği hayranlıkla karşılanırken, bir yandan Stewart rekabeti kızıştıran isim oldu.





"UZUN ZAMANDIR BİR ROL İÇİN BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM."

Hayranlar kafası karışık yorumlar yaparken Stewart verdği röportajlarda, uzun zamandır bir rol için bu kadar heyecanlanmadığını açıklıyor. Bu heyecana biraz endişe de eşlik ediyor çünkü Amerikalı olan Stewart, Prenses Diana2nın İngiliz aksanını yapmak konusunda kendine pek güvenmiyor.

“Aksan konusu korkunç derece zor çünkü insanlar o sesi biliyor, çok kendine özgü ve fark edilen bir ses. Şu anda üzerinde en çok çalıştığım konu bu ve tabii ki bir lehçe koçum da var.” diyerek endişesini dile getiriyor.

Diana hakkında araştırma yapan Kristen, sadece onu canlandırmak istemiyor, tüm varlığını ortaya çıkarmaya kararlı. Bakalım ne kadar başarılı olacak?