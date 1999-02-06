Amerika kıtasını 1492 yılında keşfederek dünyayı kökünden değiştiren insan olan Kolomb, sadece bir kaşif, gezgin değildi. Aynı zamanda oldukça varlıklı bir iş adamı olan Kolomb, koyu Hristiyan olmasıyla da bilinirdi. 1450 yılında bugünkü İtalya sınırları içinde bulunan Genova şehrinde doğan Kolomb, ilk uzun deniz seferini de Sakız Adası’na yapmıştır.

1- Orta sınıfa ait bir ailedendi

15.yy’da insanların büyük bir bölümü yoksuldu ve yaşam süreleri oldukça kısaydı. Kolomb, orta sınıfa ait bir aileden geliyordu ve babasının yün atölyesi sayesinde ticareti küçük yaşlarda öğrendi. 19 yaşına geldiğinde ticaret gemilerinde çalışmaya başladı.







2- Amerika kıtasına 4 sefer yapmıştır

Akdeniz içinde birçok ticari sefere katılmasından ardından açık denizleri keşfetmek amacıyla yola çıktı. Bahamalara çıktığında yeni bir kıta bulduğunun farkında değildi. Üçüncü seferinde bile halen yeni keşfedilen toprakların büyüklüğünün farkına varamadı.







3- Onun sayesinde 5 milyona yakın insan ölmüştür

Kolomb’un ve onu takip eden diğer kaşiflerin seferleriyle, 50 yıl içinde 5 milyona yakın insan Avrupalıların taşıdığı salgın hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti. Karşılaştıkları yerli topluluklara barışçıl bir şekilde yaklaşan Kolomb’un aksine diğer kaşifler şiddet göstermekten çekinmediler.







4- Koyu bir Hristiyan misyoneriydi

Yaptıkları için dini inancından destek alıyordu. Yeni keşfedilen topraklarda Hristiyan inancını yaymayı başlıca görevlerinden biri olarak anardı. Bu şekilde Avrupa kıtasında popüler oldu ve yeni seferleri için sponsor bulması daha da kolaylaştı.



