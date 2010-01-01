Onları her zaman kameralar önünde muhteşem ışıltıları ile görüyoruz. Ancak bir çok ünlünün kronik rahatsızlıkları nedeniyle zor günler yaşadığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki, kronik rahatsızlığı olan ünlüler hangileri?

Bazı ünlüler kronik hastalıklarını kamu önünde paylaşarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. Hayranlarına bu rahatsızlıklarla başa çıkmanın yollarını anlatarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirir. İşte ünlüler ve kronik hastalıkları:



1. LADY GAGA: FİBROMİYALJİ

Fibromiyalji, vücutta ağır ağrılara neden olan bir yumuşak doku romatizmasıdır. Genel kas ağrıları kronik bir ağrıya dönüşür. Hastalığa büyük bir yorgunluk, uyku problemleri, depresyon gibi fiziksel ve psikolojik belirtiler eşlik eder. İngiltere Sağlık Kurumunun verilerine göre bu rahatsızlık kadınları erkeklerden 8 kat daha fazla etkiliyor. Bu hastalığın belirgin bir tedavisi bulunmuyor ancak meditasyon, terapi ve yaşam stilini değiştirerek başa çıkmanız mümkün. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga bu rahatsızlığını ilk kez 2017 yılında Netflix'deki bir belgeselde açıklamıştı. Brezilya'daki bir konserini de bu ağrılar yüzünden hastaneye kaldırıldığı için iptal etmek zorunda kalmıştı.





2. KIM KARDASHIAN-WEST: SEDEF HASTALIĞI

Birçok kadın sedef hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için hastalıkları ile ilgili fotoğraflarını açığa çıkarıyor. Bir cilt rahatsızlığı olan bu hastalık gümüş rengi kabuğumsu, kırmızı lekelerle kötü bir görüntü oluşturuyor. ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian bu rahatsızlığını asla saklamayarak, vücudundaki bu lekeleri hayranları ile de paylaşmıştı. Kim kendi internet sitesinde, "Ben her zaman bunların tedavi edilmesi için bir umudum vardı, ama aynı zamanda bunlarla yaşamanın bir yolunu buldum ve benden bir parça oldu" cümlesine yer vermişti.





3. GİGİ HADİD: HAŞİMATO HASTALIĞI

Bu rahatsızlık aynı zamanda kronik lenfositik tiroid olarakta bilinir. Hastalık konsantre olmayı engeller, saç dökülmesine, yorgunluğa, kilo alımına neden olur. Haşimato tiroidi, tiroit bezinin iltihabı hastalıklarının en sık görülen bir çeşididir. Bağışıklık sisteminin bozukluğundan kaynaklanan bir endokrin sistemi hastalığıdır. Ünlü model Gigi Hadid, daha önce hastalığının kilo vermesi için bir mücadele anlamına geldiğini söylemişti. Bu nedenle yaşam stilini değiştiren Hadid, kilo almamak için diyetisyeninin tavsiyelerine uyuyor. Önümüzdeki aylarda anne olacak güzel model, hamileliği süresince de diyetine önem veriyor. Hadid, Elle dergisine 4 yıl önce yaptığı açıklamada, "Metabolizmam bu yıl deli gibi değişti. Bu bir tiroid hastalığı ve ilaç tedavisi uygulayalı 2 yıl oldu. Bu yüzden kilo almaya müsaitim ve defileler için daha fazla kilo vermem gerekiyor" demişti.

4- LENA DUNHAM: ENDOMETRİOZİS

Bu hastalık rahmin vücudun bir diğer bölgesinde genelde yumurtalığın dışında bulunan bir yerdedir. Amerikan film yapımcısı ve aktrist Lena Dunham, çok uzun yıllardır bu rahatsızlıktan ötürü çok zor günler geçirdiğini açıklamıştı. "Girls" dizisine imza atan Dunham, İngiliz Cosmopolitan dergisine yaptığı bir açıklamada, "Bu hastalık benim ilişkilerimde büyük rol oynadı. Cinsellik yaşarken yaşadığım acılar, bana kadınlığımı hissettirmedi" diye konuşmuştu. Anne olmasını da engelleyen bu rahatsızlık nedeniyle kendini üzgün hisseden Dunham, "Bu nedenle uzun süreli bir ilişki yaşamadım" diyor. Endometriozis, özellikle genç kadınlarda görülen iyi huylu fakat ağrılı kronik bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, karın alt bölgesinde rahmin dış bölümünde, rahim mukozasına benzer bir doku oluşturmaktadır ve çeşitli organlara yayılmaktadır. Kistler ve yaraların oluşması nedeniyle adet kanamalarına bağlı olarak, ağrılı semptomlar şeklinde kendini göstermektedir.

5. SİA: GRAVES HASTALIĞI

Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Sia, 2010 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımda şöyle demişti: "Ben deli değilim! Graves hastalığım var! Beni altüst ediyor ve sinirlendiriyor! Ama elveda tiroid. Seni radyoaktivite ile öldüreceğim!"

Graves hastalığı, kilo kaybına, anksiyete ve yorgunluğa neden olan otoimmün bir hastalıktır. Çünkü bağışıklık sistemi tiroide saldırırken, vücut ihtiyaç duyduğundan daha fazla hormon üretmesine neden olur. Bu da titreyen ellere, ısıya duyarlılık, şişmiş boyun, göz ağrısı ve kızarıklık gibi durumlara sebep olabilir.

6. DAISY RIDLEY: ENDOMETRİOZİS

"Yıldız Savaşları"nın kadın oyuncusu Daisy Ridley, kamuoyuna Endometriozis ve PCOS sendromu ile savaştığını açıkladı. Aktris, Instagram'dan yayınladığı bir mesajında, "8 yıldır bu sendromla yaşıyorum, acılarım döndü ve cildim berbat. Her şeyi denedim. Ürünler, antibiyotik, daha fazla ürünler, daha fazla antibiyotik). Sonunda polikistik yumurtalarım olduğunu öğrendim. Yani demek istediğim; Mutlaka bir doktora gidip, hormonlarınızı test ettirin Baştan ayağa kendinize bir baktırın. Özellikle hormonlarınızdaki değişiklikleri öğrenin" dedi. (Çikolata Kisti) olarak bilinen bu rahatsızlık, iyi huylu ancak çoğunlukla ağrılı kronik bir rahatsızlıktır. Hastalık gerçekte, vücutsal ve ruhsal ağır ruhsal problemler oluşturur. Kadınlarda çok sık görülür ve iyi huylu olmasından ötürü genelde hafife alınmaktadır.

7. NICK JONAS: DİYABET RAHATSIZLIĞI

Jonas kardeşlerden en ünlüsü olan ve birçok kişinin hayran olduğu Nick Jonas'a, henüz 13 yaşındayken 1. tip diyabet teşhisi konulmuştu. Jonas, bunu "Hayatımın en korkunç dönemi" olarak tanımlamıştı. Tip 1 diyabet ise; diyabet rahatsızlığına yakalanmış her yüz kişiden 10'unda bulunuyor. Bu kişilerin kan glikoz değerleri çok fazla; ancak hormonları buna gerekli insülini maalesef üretmiyor. Jonas bu nedenle, insülini ayarlamak için buna uygun bir iğneyi yanında taşıyor ve son yıllarda diyabet hastaları için de bir çok yardım etkinliğine katılıyor.

8- SARAH HYLAND:TEK BÖBREKLİ OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Aslında doğuştan mevcut olan tek böbrekli olmak, böbreklerden birinin doğum öncesi gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. "The Modern Family" dizisinin yıldızı da 2015 yılında şunları açıklamıştı: "Doktorlar ilk doğduğumda anneme bir sürü sağlık sorunlarıyla dünyaya geldiğimi söyledi. Hiçbir zaman normal biri olmayacak ve sürekli sağlık sorunlarım olacaktı." Hyland'a, 2012 yılına gelip, 21 yaşında olduğunda babasının bir böbreği nakledildi. Bu babasının ona büyük bir hediyesiydi. Sosyal medyada da sürekli kilo vermesine ait eleştirileri geride bıraktı. O doktorunun kurallarını uydu. Sağlığı içi odaklandı ve doktorunun söylediği her şeye odaklanarak sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

9- VENUS WILLIAMS: SYÖGREN SENDROMU

Dünyaca ünlü bir tenis yıldızı olması dışında Venus Williams bu rahatsızlıkla 2011 yılından bu yana savaşıyor. Ağız ve göz kuruluğu, yorgunlukla başlayan bu sendrom vücuttaki ağrılardan ötürü çoğu kez romatizmayla karıştırılıyor. Syögren Sendromu (SS), ekzokrin salgı bezlerinin lenfositik infiltrasyonu ile kendini gösteren bir hastalık. Buna bağlı olarak tükürük ve gözyaşı salgılarının miktarı ve kalitesi azalabilir. Williams ilk olarak ABD Açık Turnuva sırasında hastalığını keşfetti. Sonra kısa sürede spora geri dönerek Wimbledon'da ikinci oldu. Ancak bu rahatsızlık tenis yıldızının yakasını bir türlü bırakmıyor.

10. BELLA HADİD: LYME HASTALIĞI

Bu hastalığa kene ısırığı neden oluyor. Uzmanlar bu hastalığın, "spirochete" adı verilen bir bakterinin neden olduğu söylüyor. Bulaşıcı bir rahatsızlık değildir. Deride, eklemlerde ve sinir sisteminde anormalliklere neden olur. Yine aşırı yorgunluk ve kalp problemleri gibi uzun süreli semptomlar da baş gösterebilir. Ünlü modelin annesi Yolanda, 2015 yılında kızının hastalığını duyurmuştu. Model daha sonra Porter dergisine yaptığı bir açıklamada, kötü durumda olduğunu ve altı gün boyunca yataktan çıkmadığını söylemişti.

11. HALSEY: ENDOMETRİOZİS

Şarkıcı Halsey de bir çok kadın gibi bu rahatsızlıktan kaynaklanan semptomlarla savaşıyor. Bir kaç yıl önce Twitter'da yaptığı bir açıklamada, "Endometriozis hastası olduğumu öğrendim. Benim için en acı tatlı bir andı. Hayatım kararmıştı ve bebek değildim. Başa çıkmalıyım. Yine de öğrenmek çok korkunç oldu" demişti. Şarkıcı bu rahatsızlığı taşıyan hayranlarına da "Yalnız değilsiniz" diye seslenmişti.

12. MICHAEL J FOX: PARKİNSON

"Geleceğe Dönüş" yıldızı daha çok yaşlıları etkileyen bu hastalığa 1991 yılında henüz 29 yaşındayken yakalandı. Parkinson hastalığına, beyinde dopamin adı verilen beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması neden oluyor. Beyni tahrip ediyor ve hareketlerde yavaşlığa, dinlenirken de titremelere neden oluyor.

Ünlü aktör, birkaç yıl önce Haute Living'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bana bu teşhis 25 yıl önce konuldu. 10 yıl daha çalışabilirsin dediler. Gerekli tedavilerimi yaptırıyorum ve alışverişimi kendim yapabiliyorum."

13. SELENA GOMEZ: LUPUS

Kelebek hastalığı olarak bilinen Lupus, vücutta birden çok organı etkileyen romatizmal bir hastalıktır. Yüzde kelebek şeklinde lekeler ortaya çıkardığı için bu hastalığa bu isim verilmiştir. Aktris, 2015 yılında bu rahatsızlığa yakanlandığını duyurmuştu. Hastalık bağışıklık sistemine bağlı olarak ortaya çıkıyor ve kaşıntı, yorgunluk, acı veriyor. Kaslarda ağrı ve iltihaplanmalara yol açıyor. Gomez bu hastalık nedeniyle kemoterapi tedavisi görmüş ve bir dergiye de yaşadığı acıları anlatmıştı. Hastalık, böbreğini de etkilemiş ve arkadaşı Francia Raisa'nın bir böbreği ona nakledilmişti.

14. SELMA BLAİR: MS

Multipl Skleroz ya da kısaca MS hastalığı beyni ve omuriliği etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu durum görme, el ya da ayak hareketleriyle dengeyi etkilemektedir. Selma Blair, Ekim 2018 yılında bir Instagram gönderisiyle, bu kronik rahatsızlığa sahip olduğunu duyurmuştu.

Blair gönderisinde, "Ben rahatsızım. Bazen düşüyorum. Elimden bir şeyleri düşürüyorum. Hafızam sisli. Beynimin sol tarafı işlevini yitirdi. Ama bununla başa çıkıp, yapabileceğimin en iyisi için çalışıyorum" yazmıştı. Güzel yıldız bu rahatsızlığından ötürü Oscar ödül törenlerine bile katılmıyor.

15. LİL WAYNE: EPİLEPSİ

Rap yıldızı beyni etkileyen ve baygınlık nöbetlerine neden olan bu kronik hastalığa sahip. Wayne 2013 yılında Power 106 radyosu ile yaptığı söyleşide şunları söylemişti: "İlk, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nöbetim deği. Bir çok nöbet geçirdim ve bununla ilgili bir şey duymak bile istemiyorum." Şarkıcı bazen nöbetleri nedeniyle konserlerini iptal ediyor ya da erteliyor.

16. SAM FAIERS: CROHN HASTALIĞI

Crohn hastalığı sindirim sistemini etkileyen bir hastalıktır. Genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir rahatsızlıktır ve kadınlarda görülme oranı daha fazladır. Ağrıya, ishale, kusmaya ve aşırı kilo kaybına neden olur.

"Mummy Diaries" TV programının yıldızı, bu rahatsızlığa yakalandıktan sonra İngiltere'de yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" yarışmasında fenalaşmıştı. İngiliz dizi yıldızı ve model Sam Faiers, "Bu acı beni ağlatıyor. Özellikle de bir şey yedikten sonra baş gösteriyor. Enerjim bitiyor ve yürüyemez hale geliyorum" demişti.

17. CHARLIE SHEEN: HIV

ABD'li aktör ilk kez HIV testinin pozitif çıktığını Today Show programında açıklamıştı. Sheen, "Bu bir kaç kelimeyle söylenecek zor bir durum ve insanın hayatını etkiliyor. Bu virüsü taşıyan insanlara karalama kampanyası yürütmeyin" demişti. HIV, bağışıklık sistemindeki hücreleri etkileyen bir hastalıktır ve genelde cinsel yollardan bulaşır. HIV/AIDS olarak bilinen bu hastalıkta bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu ağır enfeksiyon rahatsızlıkları ortaya çıkar. Bu hastalığın tedavisi henüz bulunmamıştır, ancak bazı ilaçlar hastaların normal bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.