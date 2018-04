“Kurduğum hayatta mutluyum”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tuba Ünsal üreten, çalışan ve ailesine özenle vakit ayırmaya çalışan biri. Pırıltılı bir hayatın içinde çok rahat gibi görünse de o da pek çoğumuz gibi çokça parçaya bölünmüş ama dimdik duran mutlu bir kadın. Ünsal bir gününü, yeni hayatını yazdı.

Çalar saat baş ucumda gürültüyle çalmaya başlıyor, bir türlü ayarını yapamadığımdan saçma bir radyo yayınıyla ve hiç tanımadığım o gıcık DJ’in sesiyle başlıyor gün; “Bayanlar baylar herkese en tatlısından bir merhaba…” Saat 07.00 ve evde curcuna başlamış durumda. Sare ısrarla kahvaltısını benim yaptırmam için mücadele halinde. Civan şaşkın şaşkın etrafa bakarken ağzını açtığı anda içeri tıktığım muhallebisiyle güne başlamış. Leyla çoktan kahvaltısını etmiş ve oyuncaklarıyla odasında kendi halinde takılıyor. Kedilerimiz Tepsi ve Boncuk yataktan kalktığımdan beri peşimdeler, elleri olsa elimden tutacak ve mama kaplarını doldurana kadar eşlik edecekler. Serdar Amca (Cabas) hayatında hiçbir şeye sahip çıkmadığı kadar sorumluğuna sahip çıkıyor ve gece kaçta partiden dönmüş olursa olsun çocukların koşturmacasının bir yerinden tutuyor, birazdan servis gelecek ve Sare’yi servise bugün o teslim edecek. Sevgilim, ailemizin babası olarak her şeyi biliyor ve kim neye ihtiyaç duyuyorsa karşılıyor, o varken her sorun çözülüyor...

İşte gün, bizim evde böyle başlıyor. Civan Mert’in doğduğu andan bir ay önceye kadar bu maraton bütün gün sürüyor, birinin sütü diğerinin ‘Karlar Prensesi’ derken gün bitiyor ve akşam 20.30 itibarıyla ev sütliman olduğunda biz muhteşem üçlü Serdar, Mirgün ve ben mutfağımızda ikisinin yeni keşiflerle yaptıkları yemekleri yiyor ve bir dizi ya da film izleyip günü kapatıyorduk. Bir aydır bu düzen yeni dizim ‘Ruhumun Aynası’ yüzünden tepetaklak olmuş durumda. Sabah çocuklara kahvaltı yaptırıp koştur koştur sete gidiyorum, setten çokça gece eve gelip ertesi günün hazırlıklarını yapıp çocukların yemeklerini hazırlayıp bir gün onları görememişsem diğer gün çocukları da yanıma alıp tekrar sete gidiyorum. Çekim yaptığımız mahallede bana bir ev bulduk, mahalle bakkalımızın evi, çocuklarla kendi evimiz gibi takılıyoruz. Set demek beklemek demek, çokça vaktim oluyor cücelerimle vakit geçirmek için ama gün bittiğinde set ve çocuklar arasında pinpon topu olmuş bedenim bitap düşüyor. Çocuklar benimleyken çok mutlular hiç sorun yok. Sare zaten sosyal böcek, herkesle ayrı bir ilişki kurmayı beceriyor, hemen rol arkadaşım Filiz’le (Ahmet) arkadaş oldu bile. Her sabah 8.00’de evden aldırılıyorum, yolda mail’lerime bakarken bir bakmışım Beykoz’a sete varmışız, o sırada Filiz uyanmış oluyor ve arabanın arka koltuğunda kıvrıldığı yerden doğrulup günün ilk ‘Günaydın’ını mırıldanıyor.