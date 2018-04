'Kurt Cobain şöhret delisiydi'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Courtney Love, 1994'te intihar eden Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain'in bilinenin aksine şöhret bağımlısı olduğunu söyledi

National Geographic’in yeni programı 'The 90s: The Last Great Decade‘e konuşan Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain'in eşi Courtney Love, “Kurt Cobain şöhret bağımlısıydı; bütün şarkılarını takdir edilmek için yazıyordu. Dünyanın en büyük rock starı olmak için yanıp tutuşuyordu” dedi. Nirvana grubu üyeleri gibi, solisti Kurt Cobain de şöhrete ilgisiz olan yönleriyle bilinirdi. 'Smells Like Teen Spirit' abümüyle tüm dünyada tanınan bir grup olan Nirvana'nın solisti Kurt Cobain, 1994’te intihar etmişti.



Müzik yapım şirketi Geffen Records ile anlaşma imzaladıktan sonra bile popüler gruplarla olan mesafesini bozmayan bir zamanların efsanevi grubu Nirvana, onların yaptıkları işleri de dalgaya almaya devam etti. Programda bir görüntüde Cobain “Grup olarak ünlü rock yıldızları olmak uğruna hiçbir zaman müziğimizi alet etmedik” diyor. Cobain, az bilinen indie gruplara destek çıkması ve röportajlarında sık sık onlardan bahsetmesi ile tanınıyor olsa da National Geographic’e konuşan Love, Cobain’in her parçasını zengin olmak için yazdığı ve tüm hayatı boyunca dünyanın en büyük rock yıldızı olmak istediğini, bunun da onu içine kapalı bir insan yaptığını söyledi.