Kutsi boşandı

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Kutsi ve Sinem Bayraktutar çifti boşandı.

İsmi bir süredir oyuncu Feyza Çıpa ile anılan şarkıcı Kutsi, 7 yıllık eşi Sinem Bayraktutar’dan anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 6 yaşındaki kızı Ceylin Ada ile 5 ay önce dünyaya gelen Lila’nın velayeti anne Bayraktutar’a verildi.