Lady Gaga düğününde ne giyecek?

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Lady Gaga'nın gelinliğinin nasıl olacağı, kim tarafından tasarlanacağı merak konusu!

Lady Gaga düğününde kimin tasarladığı gelinliği giyecek? Bu sorunun yanıtını merak edenlerin sayısı hiç az değil! Taylor Kinney ile nişanlı olan ve çılgın kostümleriyle sık sık olay yaratan Lady Gaga'nın gelinliğinin de iddialı ve sıra dışı olması bekleniyor. Moda dergisi Women’s Wear Daily, ünlü modacılardan Lady Gaga için gelinlik tasarımı istedi ve bunları internet sitesinde yayınladı bile. Lady Gaga kendisi için özel olarak tasarlanan gelinlikler için Twitter hesabından teşekkür de etti.