Lady Gaga, İstanbul'da!

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Türkiye'deki ilk konserini vermek üzere İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Lady Gaga, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.

Türkiye'deki ilk konserini vermek üzere İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Lady Gaga, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir hayran kitlesi tarafından karşılandı. Lady Gaga'nın bazı hayranlarının gözyaşları döktüğü gözlendi.



Özel bir uçakla İstanbul'a gelen Lady Gaga, dün akşam saat 18.45'te Atatürk Havalimanı'na indi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir hayran kitlesi tarafından karşılanan ünlü şarkıcı, hayranlarına imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi ardından da konaklayacağı otele geçti.



Bugüne kadar gerçekleştirdiği turnelerle 4 milyon üzerinde konser bileti satan Lady Gaga, "Lady Gaga's artRAVE: the ARTPOP Ball" turnesi ile ilk kez Türkiye'ye geldi. Şarkıcı, 16 Eylül Salı akşamı, İTÜ Stadyumu'nda vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak. (AA)