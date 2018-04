Lady Gaga'nın tek taşı

Lady Gaga, nişanlandı.

Lady Gaga instagram'dan yayınladığı bir fotoğrafla erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiğini açıkladı. Gaga, Taylor Kinney'in kendisine aldığı tek taş yüzüğün fotoğrafını paylaşarak, "He gave me his heart on Valentine's Day, and I said YES!" yazısını not düştü.