Senarist Eric Roth, “Herkesin Killers of the Flower Moon’u okuması lazım, harika bir kitap ve ben üzerinde dört beş yıldır çalışıyorum. Bence senaryom film ile çok uyumlu, 1921 yılında Oklahoma’ya sürgün edilen Osage Kızılderililerinin, Amerika'nın en fakir insanlarıyken petrol bulmalarını anlatıyor. Ardından Amerika’daki bütün katiller onları öldürmeye geliyor ve sonrasında da ortaya bir kahraman çıkıyor.”
Bu arada pandemi nedeniyle etlenene çekimler yeniden senaryoyu değiştirecek için fırsat da sağlıyor. Leonardo DiCaprio’nun bazı değişiklikler istediklerini bu bunlar üzerine tartıştıklarını söyleyen senarist, “Leonardo yarısını kazandı ben de kendi istediklerimin yarısını kazandım. Evet böyle bir şey oldu” diyerek sözlerini noktaladı.
Killers of The Flower Moon'un yapımcılığında Apple ve Paramount ortak olacak. Bu Martin Scorsese için bir ilk değil çünkü kendisi daha önce de The Irıshman filmiyle Netflix ile çalışmıştı.