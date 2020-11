Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yapacağı ve başrolünde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı Killers of the Flower Moon’un senaristi Eric Roth’a göre Leo ve kendisi sık sık tartışıyor.

Senarist Eric Roth, “Herkesin Killers of the Flower Moon’u okuması lazım, harika bir kitap ve ben üzerinde dört beş yıldır çalışıyorum. Bence senaryom film ile çok uyumlu, 1921 yılında Oklahoma’ya sürgün edilen Osage Kızılderililerinin, Amerika'nın en fakir insanlarıyken petrol bulmalarını anlatıyor. Ardından Amerika’daki bütün katiller onları öldürmeye geliyor ve sonrasında da ortaya bir kahraman çıkıyor.”





Bu arada pandemi nedeniyle etlenene çekimler yeniden senaryoyu değiştirecek için fırsat da sağlıyor. Leonardo DiCaprio’nun bazı değişiklikler istediklerini bu bunlar üzerine tartıştıklarını söyleyen senarist, “Leonardo yarısını kazandı ben de kendi istediklerimin yarısını kazandım. Evet böyle bir şey oldu” diyerek sözlerini noktaladı.