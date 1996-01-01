Kate Winslet yeni filmi ''Divergent''in basın tanıtımında Leonardo DiCaprio ile arasındaki dostluğu anlattı





Başarılı aktrist Kate Winslet son filmi Divergent'in basın tanıtımında soruları yanıtladı. Rolüyle ilgili konuşan Winslet yakın arkadaşı Leonardo DiCaprio'nun bu yıl da Oscar'da hüsrana uğraması ile ilgili gelen bir soru üzerine ''Leonardo kalplerdeki Oscarların hepsini çoktan topladı, o benim hayatımın aşkı. 1996 yılında Titanic setinde tanıştığımızdan bu yana ayrılmaz ve güçlü bir dostluk bağıyla birbirimize bağlıyız'' dedi. Son olarak 2008 yılında ''Revolutionary Road'' isimli filmde birlikte rol aldığı DiCaprio ile yakın zamanda yeni bir sinema projesinde bir araya gelebileceklerinin sinyalini veren güzel yıldız ilk kez Divergent gibi ütopik bir filmde yer alacak olmanın heyecanını yaşadığını sözlerine ekledi.