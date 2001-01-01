Levent Kırca'dan Cem Yılmaz'a dava

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Levent Kırca, Cem Yılmaz'ın 'Pek Yakında' filminin kendi filminden alıntı olduğunu iddia etti.

Sanatçı Levent Kırca, senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği "Pek Yakında" filminin, 2001 yılında kendisinin yazıp yönettiği ve oynadığı "Son" isimli filminden alıntı olduğu iddiasıyla, Yılmaz'a 60 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.



Kırca'nın avukatı Çiğdem Karakoyunlu tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ülke çapında tanınan bir oyuncu olan Kırca'nın birçok eserin yazarı ve imtiyaz sahibi olduğu belirtildi.



Dilekçede, 2001 yılında vizyona giren "Son" isimli sinema filminde yönetmen, hikaye sahibi ve oyuncu olarak yer alan Kırca'nın, bu filmin mali haklarının da sahibi olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bu filmde, film içerisinde kısıtlı imkanlarla film çekme fikrinden yola çıkarak, yer yer Türk Sineması'nın emektarlarına göndermede bulunularak hikaye kurgulanmıştır. Davalının senaryosunu yazıp yönettiği aynı zamanda yapımcılığını da yaptığı 'Pek Yakında' adlı sinema filmi, müvekkilin eser sahibi olduğu 'Son' adlı eserini açıkça ve hukuka aykırı olarak intihal (bir kişinin eserinde, başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması) edecek şekilde olay örgüsüne yer vermiştir.

Davalının sinema filmi ile müvekkilin filmi arasındaki ana karakterler, hikaye gelişimi, matematiği, çalışmalar hatta bazı detaylar tıpatıp benzerlik göstermektedir."



Dilekçede, her iki filmde de başrol oyuncusunun işsiz kaldığı kaydedilerek, filmin, kısıtlı maddi imkanlarla film içinde film çekme hikayesi üzerine kurgulandığı savunuldu.



"Bazı detaylar tıpatıp benzerlik göstermektedir"

Bu benzerliklerin dava açmaya yeterli olduğu ifade edilen dilekçede, "Müvekkilim, 'Son' isimli sinema filminde, öykü, kahramanlar, olayların akışı ve gelişimi somut bir şekilde ortaya koyarak orijinal olarak bir öykü oluşturmuştur. Davalının filminde isimler, mekanlar, birtakım durumlar değiştirilmiş olsa da ana karakterler, hikaye gelişimi, matematiği, çalışmalar hatta bazı detaylar tıpatıp benzerlik göstermektedir" ifadelerine yer verildi.



Dilekçede, filminin yayına girdiği tarihlerde internet ortamında film ile ilgili yorumlarda iki filmin benzerliğine sık sık değinildiğine işaret edilerek, "Cem Yılmaz, müvekkilin bilgisi ve onayı dışında büyük bölümünü müvekkilin eserinden alıntıların oluşturduğu bir sinema filmini kendi eseriymiş gibi piyasaya sürmüştür" görüşü aktarıldı.



Bu sebeplerle, Yılmaz'dan 10 bin lira maddi tazminat talep edilen dilekçede, Kırca'nın kişilik haklarının ihlal edildiği ve zarara uğradığı savunularak 50 bin lira da manevi tazminat talep edildi.



(AA)