Lindsay Lohan listeyi doğruladı!

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Kısa bir süre önce beraber olduğu erkeklerin listesinin açıklayan Lindsay Lohan, listenin doğru olduğunu söyledi

Şov dünyasının ünlü ismi Lindsay Lohan, geçtiğimiz ay 36 kişilik seks listesini yayınlamıştı. Birçok kişi tarafından yalanlanan liste için son sözü Lohan, katıldığı bir televizyon programında söyledi. “Bunu ne doğrulayabilirim ne de inkar edebilirim” diyen Lohan, “Birisi o listenin fotoğrafını çekmiş olmalı. Çok talihsiz bir olay çünkü kişisel bir bilgi” ifadelerini kullandı. Lohan, listedeki isimleri 'Adsız Alkolikler' toplantısında, tedavisinin bir parçası olarak yazdığını belirtti. 27 yaşındaki Lohan’ın seks listesinde, Orlando Bloom, Ashton Kutcher, Justin Timberlake, Adam Levine, James Franco, Heath Ledger, Zac Efron gibi isimler vardı.