Liv Tyler’ın uçuşan eteği

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Güzel yıldız rüzgarın etkisiyle yarattığı frikikle kameralara yakalandı.

Yüzüklerin Efendisi gibi önemli filmlerde de yer alan ünlü oyuncu Liv Tyler, 37. doğum gününden bir gün sonra New York sokaklarında yürürken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Güzel oyuncunun belden bağlamalı Proenza Schouler marka elbisesi rüzgarın etkisi ile sonuna kadar açıldı. Sokakta yürüyen insanlar güzelliği ile tanınan oyuncunun güzel bacaklarını sonuna kadar gördüler. Bir çocuk annesi olan güzel oyuncu bu olaya hiç aldırış etmeden şehirde dolaşmaya devam etti.

