‘12 Yıllık Esaret’ (12 Years a Slave) filmindeki köle Patsey rolü ile Oscar ödülü kazanan Lupita Nyong’o, People dergisi tarafından dünyanın en güzel kadını seçildi.

Meksika’da doğan ve Kenya’da büyüyen siyah oyuncu Lupita Nyong'o, her yıl dünyanın en güzel kadınlarını seçen People dergisine kapak oldu.People dergisi çocukluğunda hem ten rengi hem de fiziği ile kendisiyle barışık olmayan Nyong’o’nun “Dünyanın En Güzel Kadını” seçildiği haberine çok sevindiğini, bunu çok büyük bir iltifat olarak aldığını belirtti.Elli kişilik “Dünyanın En Güzel Kadını” listesinde, Lupita Nyong’o’yu Keri Russel, Jenna Dewan-Tatum, Mindy Kaling, Pink, Amber Heard, Gabriella Union, Molly Sims gibi isimler de bulunuyor.(DHA)