L'Wren Scott öldü

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Rolling Stones’un efsane solisti Mick Jagger’ın sevgilisi olan modacı L’Wren Scott, New York’taki lüks apartman dairesinde şalını kullanarak kendini astı.

Geçtiğimiz haftaki Londra Moda Haftası’ndaki defilesini de son anda koleksiyonunun yetişmediğini bahane ederek iptal eden 47 yaşındaki Scott’ın ölümü üzerine bir açıklama yayınlayan Jagger’ın sözcüsü “Tamamen şoktayız ve çok perişan haldeyiz” ifadelerini kullandı. İngiliz basınında ise Jagger'ın acı haberi alır almaz çekilen fotoğrafları yer aldı. Mesleğe manken olarak başlayan Scott’ın müşterileri arasında Michelle Obama, Kate Moss, Sara Jessica Parker, Naomi Cambell, Madonna ve Nicole Kidman da bulunuyordu.