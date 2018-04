Pop yıldızı Madonna, iki yıl önce konser için geldiği İstanbul'da gittiği ve çok etkilendiği Türk hamamını New York Manhattan'daki evine yaptırmak üzere Antalyalı bir firmayla sözleşme imzaladı.

400 bin dolara kurulacak SPA merkezi, Türk hamamı, buhar odası, sauna, masaj odalarından oluşacak ve hamamda altın süsleme kullanılacak.Madonna 2012 yılının Haziran ayında konser için geldiği İstanbul'da gittiği Türk hamamını çok beğendi ve Manhattan'daki evine yaptırmaya karar verdi. Madonna'nın evinde Türk hamamını da içeren SPA merkezini, Antalya merkezli Akel Turizm bünyesinde hem Türkiye hem de yurtdışında birçok otele SPA merkezi inşası ve işletmeciliğini de yapan La Delmare SPA firmasının yapması için sözleşme imzalandı.İtalya'da ABD'li yıldızların detoks için gittiği Olbia diye bir bölge olduğunu belirten firma sahibi Elif Ural, burada bir otelde SPA merkezi yapıp işlettiklerini, buradaki Türk hamamını Madonna'nın çok yakın bir arkadaşının ziyaret etmesi sonrası asistanlarının kendileriyle otel yönetimi aracılığıyla iletişime geçtiğini söyledi. Ural, "Olbia'da bir otelde bize ait Türk hamamını görünce 'ha zaten Türkiye haricinde de bir yerde yapılabiliyormuş bu, kim yapıyor bize de yapsınlar' diye Madonna istekte bulunmuş. Otelden bize ulaşıldı, sonrasında sözleşme yapıldı" dedi.Projenin tasarım, imalat ve montajı dahil yaklaşık 2 aylık bir süreci kapsadığını belirten firma sahibi Elif Ural, Madonna'nın New York Manhattan'daki 28 odalı, 1945'lerde retro dizaynı döşenmiş tarihi evindeki Türk hamamı ve SPA merkezi için 900 metrekare alan kullanılacağını kaydetti.Tasarım ve ürün imalatlarının bitme aşamasında olduğunu belirten Ural, "Türk hamamı, buhar odası, sauna, Madonna'ya özel VIP masaj odası, normal misafirler için masaj odası ve kar çeşmesi yapıyoruz. Bina tarihi bir yapı olduğu için hem Selçuklu motifleri hem de modern bir dekorasyon isteğinde bulundu" dedi.Türk Hamamı ve SPA merkezinin yaklaşık 400 bin dolarlık bir proje olduğunu belirten Ural, "Madonna her şeyin çok kaliteli olmasını istiyor ve ABD'de olduğundan uzun yıllar sorun çıkarmamasını istiyor. Birçok alanında özel taşlar kullanılacak. Hamam mermerlerinde renk seçimleri oldu. Selçuklu mimarisi altınla birleştirilerek kullanılacak. Hamam tası, hamam kurnaları tamamı altın kaplama olacak ve özel üretimleri yapılıyor. Hamam dışındaki sauna, buhar odası, masaj odaları da altın kaplama mozaik özel bir taş olacak. Sadece bu taşı İtalya'dan alıyoruz ve diğerleri tamamen Türk malı ürünler" diye konuştu.Madonna'nın İstanbul konserinde gittiği Türk hamamından çok etkilendiğini belirten firma sahibi Elif Ural, “Türk hamamındaki kese, köpük ve masaja hayran kalıyor ve 'dünyanın hiçbir kozmetiği bu şekilde vücuttaki ölü deriyi atamaz, detoks yapamaz. Keşke benim böyle bir şeyim olsa da her hafta bunu yaptırsam' diye çok sağlıklı olduğunu düşünerek, Manhattan'daki evinde 900 metrekare bir alanı hamam ve SPA merkezi için yer ayırmış" dedi. (DHA)