Madonna'dan 3. film

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Madonna üçüncü filmini çekmeye hazırlanıyor...

Amerikalı ünlü pop yıldızı Madonna'nın, Amerikalı kız öğrencinin bir Müslümana olan aşkının anlatılacağı üçüncü filmini çekmeye hazırlandığı bildirildi.



BBC'nin haberine göre, Amerikalı yazar Rebecca Walker'ın 2013'te piyasa çıkan ''Ade: Bir Aşk Hikayesi'' isimli romanından uyarlanacak film, Madonna'nın üçüncü yönetmenlik deneyimi olacak.



Kenya'nın sakin bir adasında geçen hikayede, Amerikalı genç kız öğrencinin bir Müslümana aşık olması anlatılıyor.



Filmin yapımcılığını, ''Amerikan Güzeli'' filminin de yapımcısı olan Bruce Cohen'in üstleneceği belirtildi.



Ünlü şarkıcı Madonna, 2008'de Pislik ve Bilgelik (Filth and Wisdom) ve 2011'de W.E filmlerine imza atmıştı.