Madonna'ya destek

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Madonna'ya hayranlarından 'kablolu' destek geldi...

Yeni albümü Rebel Hearth için kabololara sarılmış halde poz veren Madonna'ya Instagram'da hayranlarından destek yağıyor. Madonna'nın piyasaya sürmeye hazırlandığı Rebel Hearth albümünün şarkıları geçtiğimiz haftalarda internete sızdırılmış ve bunun üzerine de Madonna Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına, “Bu sanatsal tecavüzdür! Bu terörizmin bir türüdür. İnsanlar neden sanatsal süreci yok etmek istiyor? Neden çalıyorlar? Neden bana bitirmem ve size en iyisini sunmam için fırsat vermiyorlar?” yazmıştı.