Mahkemeye başvurdu

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Gani Müjde, “Pis Yedili”den ayrılan Kadir Doğulu’nun başka bir dizide oynamasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

Gani Müjde, başrolünde oynadığı “Pis Yedili” dizisinden ayrılan Kadir Doğulu’ya sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle ödemesi gereken 1 milyon liralık cezai şart parasından şimdilik 100 bin lira ödemesi için dava açtı. Şirket, Doğulu’nun dizideki rolüne devam etmesi ve “Pis Yedili” devam ettiği sürece başka bir dizide oynamasının engellenmesi için mahkemeden tedbir kararı verilmesini de istedi.



