Marilyn Burns hayatını kaybetti!

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Kült filmler arasında gösterilen "The Texas Chainsaw Massacre"daki (Teksas Katliamı) performansıyla ün kazanan ABD'li aktris Marilyn Burns öldü.

Menajeri Chris Roe, 65 yaşındaki ünlü oyuncunun, Houston'daki evinde bir yakını tarafından ölü bulunduğunu söyledi.



Burns'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Tobe Hooper'ın 1974 tarihli "The Texas Chainsaw Massacre" ve 1977'de gösterime giren Eaten Alive filmlerinde başrolü oynayan Burns, üç kez Emmy 'e aday gösterilen mini dizi Helter Skelter'da Linda Kasabian karakterini canlandırmışt