Mavi, yeni reklam yüzü İlker Kaleli ile karizmatik jean serisi Mavi Black’i tanıttı.

“Hep mi çok yeniyiz” sloganlı reklam filminde; kendi yolunu çizen, hayallerinden hiç vazgeçmeyen ve hep ezber bozan Mavi’nin cesaret ve özgüven dolu 25 yıllık marka yolculuğu, İlker Kaleli’nin gerçek hikayesi üzerinden anlatılıyor.



Kısa film tadındaki bu karizmatik buluşmada, İlker Kaleli’nin kendine özgü stili ve duruşunu yansıtan Mavi Black koleksiyonunun yalnızca bir jean değil bir yaşam tarzını temsil ettiği vurgulanıyor. Koyu indigo tonları, premium görünüşü ve detaylarıyla şehirli, karizmatik ve stil sahibi erkeğin vazgeçilmez jean’i olmaya aday Mavi Black, İlker’den ilham alınarak tasarlanan zincir aksesuarlarla da farklılaşıyor.



İlker Kaleli ise kampanya hakkında şunları söylüyor: “Mavi’yle çok yakın hikayelerimiz, benzer hayallerimiz, ezber bozan seçimlerimiz var. Yaptığın seçimler senin kim olduğunla ilgili çok şey söylüyor. Stil bana göre insanın kendini anlatma, ruhunu yansıtabilme meselesi. Özellikle de şehir hayatının hızında ve karmaşasında, kendimizi karşımızdakine, insanlara uzun uzun anlatmak için vaktimiz yok. Giydiklerimizi nasıl kişiselleştirdiğimiz ve taşıdığımızla ifade ediyoruz kendimizi. Mavi Black benim için, bir duruş, yeni bir derinlik, yeni bir tavır demek. İşte o yüzden birbirimizi tamamlayabildik. Başka söze gerek yok... Mavi Black, yepyeni bir jean hikayesi..."



