Mazhar Alanson: Sevdiğin biriyle olmak çok güzel bir duygu!

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Haliç Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen PsikoHal'14- Psikoloji Günleri'ne ünlü sanatçı Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden katıldı

T.C. Haliç Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen PsikoHal’14- Psikoloji Günleri’ne ünlü sanatçı Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden katıldı.



Oturumun başkanlığını T.C. Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özkan Pektaş yaptı. Ünlü çift, şöhrete bakış açıları, arkadaşlık anlayışı ve evlilikleri hakkında merak edilenleri cevapladı.



Kapalı bir hayat yaşamayı tercih ettiklerini belirten Mazhar Alanson, “Dışarıdaki insanları kaba buluyorum. Arkadaşınız bile size meşhur olduğunuz için sitem ediyor. Dostluğa inanmıyorum. Arkadaş olduğuna inanıyorum. Bu hayatta dost diye bir şey yok. Fuat ve Özkan bile çok yakın arkadaşım. İnsanlar ile çok görüşmek bana fayda sağlamıyor. Bu yüzden az görüşüyorum” dedi. Solo albümünü yaparken kendisini yalnız hissedip hissetmediğine dair sorulan soruya ise Mazhar Alanson “ Fuat ve Özkan’ın olmamasını hep yadırgamışımdır. Onlar olmadığı zaman eksiklik hissediyorum ama yanımda olduklarında da fazlalık” olduğunu aktardı.



Her iki tarafın da başarılı olmasının evliliklerine etkisi ile ilgili olarak Biricik Suden, Mazhar Alanson ile birlikte olma hakkında “ Sevdiğin biriyle olmak çok güzel bir duygu. Birlikte yaşamak ise zor. Zamanla birbirimizin hatalarını tolere etmeyi öğrendik. Beklentilerimizi biliyoruz. Birbirimize zaman ve alan tanıyoruz” dedi. Biricik Suden “ Mazhar Alanson ile tartışmalarımı haklı bile olsam uzun süre devam ettirmemeye özen gösteriyorum” diyerek başarılı evliliklerinin sırrını paylaştı.