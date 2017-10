New York Moda Haftası’na defileleri izlemek için katılan Melisa Şenolsun, Adriana Lima ile de boks ringinde buluştu.

Maybelline New York’un marka yüzü Melisa Şenolsun, markanın global yüzü Adriana Lima ile boks ringinde buluştu. Dünyanın en önemli markalarının defilelerine boks yaparak hazırlanan Adriana Lima ve Maybelline New York’un yeni marka elçisi Melisa Şenolsun, boks yaparken birbirinden renkli pozlar verdi.

Maybelline New York’un makyaj sponsorluğunda gerçekleşen New York Moda Haftası’na katılan markanın elçisi Melisa Şenolsun, defilelere katılma fırsatı da yaşadı.



11 Eylül Cumartesi Günü New York Moda Haftası’ndaki Jonathan Simkhai defilesine, 12 Eylül Pazar Günü’de Public School defilesine katılan Melisa Şenolsun, “ Modanın kalbinin attığı yerdeydim ve gerçekten de bu inanılmaz bir histi. Dünyaca ünlü tasarımcıların yer aldığı defilelerde ve sahne arkasında o heyecanı birebir yaşayabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Jonathan Simkhai defilesi ve Public School defilesini birebir izlemek çok heyecan vericiydi. Modayı yakından takip eden biri olarak trendleri belirleyen böyle büyük bir organizasyonun bir üyesi olarak orada bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.