Memet Ali Alabora Türkiye'ye dönecek mi?

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Mehmet Ali Alabora'nın babası Mustafa Alabora'nın oğlum Londra'da açıklamasından sonra ünlü oyuncu hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi

Birçok ülkede iş yapmaya çalıştığını söyleyen Alabora, hakkındaki 'İngiliz vatandaşlığına geçmek istiyor' iddiasıyla ilgili, Güneş gazetesinden Birsen Altuntaş’a konuştu.

“Almanya’da bir operada oynadım. Şu an İngiltere’deyim. Burada bir takım işlerim var. Bir haftadır da zaten başkanlığını yaptığım Oyuncu Sendikası’nın Atina’daki toplantısındaydım. Şu anda buraya yerleştim durumu yok.''



BÜYÜK İHTİMAL EYLÜLDE

İngiliz vatandaşlığına geçmeyi çok istiyorum demekle olacak bir şey değil. Bir takım projeler var. Onların peşinden koşturuyorum. Şu anda burada işler oluyor. Ben de çalışmaya çalışıyorum. Nerede iş varsa orada olmaya, oyunculuk yapmaya, proje geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda Türkiye’ye dönme planım yok. Eylülde Oyuncu Sendikası’nın Genel Kurulu var. Ben de büyük ihtimalle o zaman gelirim.”