Meral Okay'ın anısına...

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Bugün Meral Okay'ın ölümünün 3. yılı...

9 Nisan 2012'de henüz 52 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Meral Okay aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu.



Senarist, oyuncu ve söz yazarı Meral Okay'ı ölümünün 3. yılında eşi Yaman Okay için yazdığı güzel sözlerle anıyoruz...



"Aşk kendinden vazgeçme halidir, kendi benliğini ezmeden 'biz' olabilme halidir. İnsan egosu denetlenmesi en güç olan şeydir. Bunu ancak aşk becerebilir, sadece aşk ile üstünden atlayabilirsiniz."



"Bir gün evi düzenlerken fark ettim. Bir de baktım ki benden çok Yaman'ın eşyaları var... Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Aşk bir sızma halidir."