Merve Boluğur'un kınası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

24 Ağustos'ta şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenecek olan Merve Boluğur için dün gece kına gecesi yapıldı.

6 aylık ayrılığının ardından tekrar bir araya gelen Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. 27 yaşındaki Boluğur'un kına gecesi Emirgan La Boom'da gerçekleşti.



Hürriyet'in haberine göre; kına gecesinde önce beyaz bir elbise giyen Boluğur, gecenin ilerleyen saatlerinde geleneksel kına gecesi kıyafeti olan kaftan giydi.



Oyuncuyu bu mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Geceye Boluğur'un yakın arkadaşı Pelin Karahan ve Ceylan Çapa, Eliz Sakuçoğlu gibi isimler katıldı. Murat Dalkılıç da geceye şarkılarıyla neşe kattı. Davetliler kına gecesinin fotoğraflarını #merveninkinasi hashtag'iyle Instagram'dan da paylaştı.

