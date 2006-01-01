Merve Büyüksaraç'ın güzellik sırrı

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2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç her gün yaklaşık 3 dakika ayırdığı yüz yogasını anlattı.

Büyüksaraç’ın otomobil kullanırken dahi yaptığı yüz yogasında kırışıklıkları gideren, gözkapağı, boyun, yanak sarkmalarını önleyen hareketler var.

Bir diğer sırrının da yastıksız uyumak olduğunu vurgulayan Büyüksaraç’a göre yüz kırışıklığında yastığın rolü çok fazla. Yüze uygulanan krem ve bakım ürünlerinin tamamen doğal olması gerektiğini söyleyen Büyüksaraç: ''Kimyasalar cildin nem dengesini bozarak cildi savunmasız bırakıyor, kullandığınız ürünlerin doğal olmasına dikkat edin diyor.'' Bedensel spor kadar yüz sporunun da önemli olduğunu vurgulayan güzel manken sabah uyanır uyanmaz yapılacak birkaç ufak kas gevşetme hareketiyle cilde kan akışının sağlandığını, hücrelerin yenilenme hızının arttığını ve dokuların daha kolay açıldığını bu yüzden yüz yogasına mutlaka zaman ayırılması gerektiğini vurguluyor.