Meryem Uzerli sevgi mesajı vermek istedi ama...

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Meryem Uzerli Instagram hesabı üzerinden gönderdiği sevgi mesajının içeriği yüzünden tepkilerle karşılaştı

Instagram ve Twitter üzerinden yazdığı mesajlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Meryem Uzerli, bu kez baltayı taşa vurdu!

Meryem Uzerli, Instagram üzerinden paylaştığı bir mesaj yüzünden takipçilerinin tepkisini çekti. Oyuncunun “Buda, Budist değildi. İsa, Hıristiyan değildi. Muhammed, Müslüman değildi. Onlar sevgiyi öğreten öğretmenlerdi. Onların dini sevgiydi” yazması üzerine takipçileri; “Saçmalama”, “ Aşk sözü yazacağım diye haddini aştın” şeklinde yorumlarda bulundu.