Meryem Uzerli'nin kızı Lara 1 yaşında!

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Meryem Uzerli, kızı Lara'nın doğum günü için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

'Tükenmişlik sendromu' nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrılarak Almanya'ya dönen ve bir süre sonra kızı Lara'yı kucağına alan Meryem Uzerli'nin kızı bugün 1 yaşına girdi. Kızının doğum gününü sosyal medya hesaplarından da kutlayan Uzerli, kızı için 'sen benim hayatımın anlamısın' diyor.



İşte Meryem Uzerli'nin mesajı;

"Lara'cığım, benim büyük sevgim, hayatımın anlamı, aldığım nefes, benim her şeyim... Gelivermiştin bana sen, tam bir yıl önce... Ve bu bir yıl boyunca, neler neler yaşamadık ki biz birlikte... Zaman zaman güldük, zaman zaman da ağladık biz beraberce... Şartsız şurtsuz ve karşılıksız sevgiyle doluydu geçirdiğimiz o her saniye... Şükrederim önce tüm ruhumla, seni var eden ve beni annen olarak seçen, O YÜCE ALLAH'a... Anne olarak sen de beni seçtiğin için, aynı sana gönülden teşekkür ettiğim gibi... Lara'cığım, benim sevgili kızım, senin ilk doğum gününü şimdi en iyi dileklerimle yürekten kutluyorum... Sen beni dünyanın en mutlu insanı ediyorsun... Senin varlığın ise, bana en büyük armağan... İyi ki doğdun, benim sevgili kızım... Ulu Tanrı seni daima korusun..."



*Fotoğraf; Meryem Uzerli'nin resmi Facebook sayfasından alınmıştır.



