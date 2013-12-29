Michael Schumacher komadan çıktı!

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Yaklaşık 6 aydır komada olan Michael Schumacher'in komadan uyandığı ve bir rehabilitasyon kliniğine taburcu edildiği açıklandı

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, ünlü pilotun Fransa 'da Grenoble'deki üniversite kliniğinden alınarak, bir rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü açıkladı. Bild gazetesine verilen bilgiye göre, Schumacher iletişim kuranlara reaksiyon gösterebiliyor, dokunmaları hissediyor ve gözleri açık. Menajer Sabine Kehm, önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu belirterek, "Ama gelişmeler umut verici" dedi.



Efsane Formula 1 pilotu, Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013 tarihinde kayak yaparken düşerek başını kayaya çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Grenoble Hastanesi'nde ameliyat edilmişti. Schumacher'e Ocak ayı sonunda verilen narkoz azaltılmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti.