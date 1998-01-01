Mila Kunis hamile mi?

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Oyuncu Mila Kunis’in ilk çocuğuna hamile olduğu iddia edildi.

İki yıldır birlikte olan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, aile olma yolunda ilerliyor.

E! News sitesinin çifte yakın kaynaklardan doğrulattığı habere göre, 30 yaşındaki Kunis hamile. Kunis ve Kutcher'ın menajerleri henüz iddiaları doğrulamadı. İkili, Şubat ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Kutcher ve Kunis ilk kez 1998-2006 yıllarında yayınlanan 'That '70s Show' adlı televizyon dizisinde bir çifti canlandırmıştı. Kunis, ilk defa kamera karşısında öptüğü kişinin Kutcher olduğunu itiraf etmişti.