Miley Cyrus bu kez soyunmadı, soyuldu!

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Miley Cyrus'un evi soyuldu. Hırsızlar, ünlü şarkıcının mücevherlerini ve arabasını çaldı

Amerikalı ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un evi soyuldu.



Yetkililer, 21 yaşındaki şarkıcının San Fernando Valley'deki evine giren biri kadın iki hırsızın çok sayıda mücevher ve Maserati marka lüks bir otomobili çalarak kayıplara karıştığını açıkladı.



Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.



Geçen ay Cyrus ile tanışmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınan bir hayranı için yasaklama emri çıkarılmıştı.



Country şarkıcısı Billy Ray Cyrus'un kızı olan Miley Cyrus, Disney'in "Hannah Montana" adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Miley Stewart rolüyle ün kazanmıştı. Altın Küre ve Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği ödüllerine aday gösterilen Cyrus, "Bangerz" adlı son albümünü geçen yıl yayınlamıştı.



(AA)