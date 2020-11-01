Kendall Jenner cadılar bayramını fırsat bilerek doğum günü
kutlamasını birkaç gün öne aldı ve kalabalık bir parti verdi. Tabii ünlü
isimlerde bu partiye akın etti desek yanlış olmaz. Her ne kadar davetlilerden
korona testi yaptırmalarını istemiş olduğu konuşulsa da bu parti birçok kişinin
eleştirilerine de hedef oldu.
100 konuğun davetli olduğu partide görevliler dışında kimse
maske takmıyordu ve açık havada gerçekleştiği için herkes daha rahat
hissediyordu. En azından söylenenler böyle... The Weeknd, Justin Bieber ve
Kylie Jenner gibi isimler partideyken, evinde geceyi kitap okuyarak geçiren
Miley Cyrus’ın hayranları şarkıcının Instagram'ında ilginç bir detay fark etti.
Miley Cyrus partiden önce konukların hangisini takip ediyordu bilmiyoruz ama
artık ünlü isimlerin hiçbiri takip listesinde yer almıyor. Hayranları bunu bir
tepki olarak görse de henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi.
Ok Kendall Jenner blowing out candles as a masked waiter holds her cake and tries to move out of the way was actually the scariest thing I saw on Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W— Nicholindz Cage (@lolzlindz) November 1, 2020
Partiye tepki gösteren diğer ünlüler de hiçbir eğlencenin
sağlığı riske atmakla ölçülemeyeceğini söyledi. Özellikle partideki kimi video
ve fotoğraflarda görevlilerin rahatsız olduğunun düşünülmesi de genel olarak
eleştirilerin çıktığı noktaydı.