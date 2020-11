Kendall Jenner cadılar bayramını fırsat bilerek doğum günü kutlamasını birkaç gün öne aldı ve kalabalık bir parti verdi. Tabii ünlü isimlerde bu partiye akın etti desek yanlış olmaz. Her ne kadar davetlilerden korona testi yaptırmalarını istemiş olduğu konuşulsa da bu parti birçok kişinin eleştirilerine de hedef oldu.

100 konuğun davetli olduğu partide görevliler dışında kimse maske takmıyordu ve açık havada gerçekleştiği için herkes daha rahat hissediyordu. En azından söylenenler böyle... The Weeknd, Justin Bieber ve Kylie Jenner gibi isimler partideyken, evinde geceyi kitap okuyarak geçiren Miley Cyrus’ın hayranları şarkıcının Instagram'ında ilginç bir detay fark etti. Miley Cyrus partiden önce konukların hangisini takip ediyordu bilmiyoruz ama artık ünlü isimlerin hiçbiri takip listesinde yer almıyor. Hayranları bunu bir tepki olarak görse de henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Ok Kendall Jenner blowing out candles as a masked waiter holds her cake and tries to move out of the way was actually the scariest thing I saw on Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W