Skandallarıyla adından söz ettiren Miley Cyrus, Boston'da verdiği konserde sahnede ağladı





Köpeği Floyd'u kaybeden ünlü şarkıcı Miley Cyrus, konserinin önemli bir kısmını köpeğine ayırdı. Onun sevdiği iki şarkıyı söyleyen Miley, bir süre hayranlarıyla da dertleşti. Miley, "Eminim biliyorsunuzdur, bugün bu kadar üzgün olmamın nedeni köpeğim. O benim en kıymetlimdi dememeliyim belki, ama öyleydi ve şimdi yok, öldü. Onun için bir şarkı yapmak istiyorum. Eskiden birlikte hep Fleetwood Mac dinlerdik, o şarkıyı onun için yapmak istiyorum." dedi. Miley yaşadığı acıyı Twitter'da da paylaştı. Ünlü şarkıcı, Twitter'a "Bundan sonra ben onsuz ne yapacağım" yazdı.