'Minyonlar'ın sesi oldular!

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Beren Saat ve Kenan Doğulu, 4 Eylül'de gösterime girecek animasyon filmi 'Minyonlar''ın seslendirmesi için stüdyoya girdi.

Beren Saat, filmde tarihin ilk kadın süper kötüsü Scarlet Overkill'i seslendirirken eşi Kenan Doğulu ise Scarlet'in eşi, havalı mucit Herb Overkill'i seslendiriyor. Filmin orijinal versiyonunda ise Scarlet karakterini Sandra Bullock seslendiriyor.



‘Çılgın Hırsız’ filmlerinin sevimli ve bir o kadar da komik kahramanları Minyonlar, bu kez kendi filmleriyle beyaz perdeye geliyor.



Filmin kendilerini çok eğlendirdiğini söyleyen Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, heyecanla 'Minyonlar'ın vizyona girmesini bekliyor.