Antalya'da 17'ncisi düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni Miranda Kerr, 2011'de çıktığı Victoria's Secret defilesinde giydiği 2,5 milyon dolarlık sütyenin ardından bu kez de 3 milyon dolarlık pırlanta setle podyumda yürüyecek.
Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için 9 Ocak'ta podyuma çıkacak olan top model Miranda Kerr, 3 milyon dolarlık bir pırlanta setiyle yürüyecek.
Antalya'da 8- 14 Ocak 2014 tarihleri arasında 17'ncisi düzenlenecek olan Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni Miranda Kerr, 2011'de çıktığı Victoria's Secret defilesinde
giydiği 2.5 milyon dolarlık sütyenin ardından, bu kez de 3 milyon dolarlık pırlanta set ile Antalya podyumunda salınacak. Dosso Dossi Fashion Show'da Miranda Kerr'in sunacağı
Roberto Bravo'nun bu seti, defile boyunca özel bir güvenlik ekibince korunacak.