Miranda Kerr, tekneyle çıktığı Ege turunda Datça'ya da uğradı.





Avustralyalı top model 32 yaşındaki Miranda Kerr'in ablası ve kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne turu sırasında Muğla'nın Datça ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu mola verdiği ortaya çıktı. Motosiklet kiralayarak gezdiği belirtilen Kerr'nin özellikle bol bol karpuz yediği öğrenildi.Victoria Secrets'in eski meleği Miranda Kerr, Atina'dan 32 metrelik yelkenli yatla çıktığı Ege turunda sırasıyla Mikanos, Patmos ve Leros adalarını gezdi. Yaklaşık iki hafta süren tekne turunda bol bol yelken yapan Kerr, ayrıca ablası 40 yaşındaki Therese Kerr ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Kerr ve beraberindekiler, Ege turunu komşu Yunanistan'ın ardından Türkiye ile sürdürdü. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na ziyaret ettikten sonra Kerr ve beraberindekiler Muğla'nın Datça ilçesine geçti.Bir Türk profesyonel tur rehberinin eşlik ettiği gezide Kerr ve beraberindekiler Datça'daki Knidos harabelerini gezdi. Tarihi yerlerin ardından motosiklet kiralayarak bir saate yakın motosikletle ilçeyi gezen grup, bir lokantada balık ve salata yedi. Sıcak ve samimi hareketleriyle ilgi odağı olan Kerr'in günlük kıyafetlerle tatilde rahatlığı seçtiği belirtildi. Kerr'in yemeğin ardından bol bol karpuz yediği kaydedildi.Profesyonel tur rehberi Müjdat Akgün, "Kerr çok samimi ve sıcak davranışlarıyla dikkati çekti. Gittiğimiz adalarda hep sade basit lokantaları ve pahalı olmayan pansiyon türünde konaklama yerlerini tercih etti. Bodrum'un pahalı oluşunun da hatta fiyatların Mikanos'u çok aştığını öğrenince de şaşırdı. Çünkü ekonomik kriz nedeniyle Yunan adalarında şu anda yiyecek içecek ve konaklama fiyatları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda" dedi.Kerr'in iki günlük Datça tatilinin ardından hava yoluyla ülkesine döndüğü kaydedildi. (DHA)