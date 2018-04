Modanın kardeş takımı: Bozsisters

‘Birlikte ne yapabiliriz?’ sorusuyla yola çıkan dört kardeşin yarattığı Bozsisters markası, her zevke her müşteriye hitap ediyor. Who’s Next Paris Moda Fuarı’na katılacak ekibin son yeniliği ise, mayoları.

En büyükleri Ayşegül 30 yaşında ve moda tasarımı mezunu, 29 yaşındaki Filiz ve 28 yaşındaki Aslı işletme ve pazarlama mezunu. En küçükleri 22 yaşındaki İrem ise Paris’te moda tasarımı okuyor ve aynı zamanda Elie Saab’da staj yapıyor. Moda tasarım, işletme ve pazarlama eğitimleri alan dört kardeş güçlerini birleştirerek mağazacılığa adım atmış. Peki, bu dört kardeş çalışırken hiç kavga etmiyor mu? Aksine birbirlerine daha çok bağlandıklarını söylüyorlar. Tasarımlarını da hep birlikte dört kişi olmanın avantajlarını kullanarak yapıyorlar. “Zevklerimiz her ne kadar benzese de farklı tarzlarımız olduğu için koleksiyonumuzda da benzer ama birbirinden farklı ürünler çıkıyor. Bizim de en başından beri hedefimiz her zevke her müşteriye hitap edebilecek ürün seçeneğimizin olmasıydı, bunu da bu şekilde sağladığımıza inanıyoruz.” Renkli çizgileri, farklı ürünleriyle Nişantaşı’nda hem kendi tasarımlarına hem de zaman zaman beğendikleri yerli yabancı tasarımcıların ürünlerine yer veren Boz kardeşler yine Nişantaşı’nda özel bir dikim evinin peşinde. Bu ay kapılarını açacak showroom’un yanı sıra uzun zamandır üzerinde çalıştıkları e-ticaret siteleri de çok yakında açılıyor. Who’s Next Paris Moda Fuarı’na da katılacak ekibin son yeniliği ise mayoları. İlk kez koleksiyonlarına ekledikleri beş farklı renkten oluşan mayokiniler şimdiden çok revaçta.



BozsIsters’da sizi bekleyenler

Renkli çiçek baskılı etek-bluz takımları, mini günlük elbiseler, couture bölümünde ise soft renk seçenekleriyle taş ve nakış işlemeli, dantelli romantik elbiseler yoğunlukta. Ayrıca bu yaz ilk defa koleksiyonumuza eklediğimiz burç ve kurukafalı mayolar da var.



Sezonun favorileri

Yırtık jean kesinlikle vazgeçilmezimiz. Ayrıca takım olarak giydiğimiz aynı desen etek büstiyer, üst takımlar da favorimiz. Eskiden yaşlı hissettiren aynı renk ceket-pantolon ya da etek takımları bugün gözümüzde uyumun simgesi haline geldi.



Sezona ayak uydurmaya çalışırken…

Başkalarında gördüklerinizden ziyade, sizin rahat ettiğiniz kıyafetleri giyin. Giyip, gideceğiniz yerde kendinizi nasıl hissedeceğinizi düşünerek, ilham alarak, en önemlisi, her gün mükemmel hissetmek için giyinin. Mutlaka karakterinizi yansıtın.



Ruh halinizi önemseyin

Artık ihtiyaç üzerine alışveriş yapmak yerine, trende göre alışveriş yapılıyor. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Açıkçası bu dönem giyinmek biraz zor, çünkü tek bir şey yerine bütün trendlerin karışımı sezonda karşımızda. Eski var, yeni var, doğrular yanlışlar; her şey birbirine karışıyor. Eskiden ton sur ton giyinmek anne gibi giyinmek anlamına gelirdi. Şimdi ise moda diyorlar. Bu kaosun içinden çıkmak için önce bir beyin jimnastiği lazım ve doğru soruyu sormak gerek. “Ben bugün nasıl biri olmak istiyorum?” Doğru cevap her gün başka biri olabilirsin. Bunun için tavsiyemiz dolabınızın bir mağazada bulabileceği çeşitlilikte olması. Değişen ruh halinize yardımcı olacaktır.



Stil mi moda mı?

Bir kadının birden çok stili olabilir. Bir gün cici kız olup, akşamında ise seksi bir Fransız kadınına dönüşebilir, ertesi gün spor veya punk olabilirsiniz. Tek önemli nokta başkasına özenmemeniz. Ne hissediyorsanız onu giymelisiniz. Moda ise apayrı bir şey. Artık moda sadece kıyafette yok, her şeyin modası var. Modasızlığın bile modası var. Yurt dışında okumak, erken evlenmek, genç doğurmak... Dinamiklere göre değişen ve kendini yenileyen bir şey moda, stil ise karakterle ilgili. Önemli olan modayı stiline, kendi karakterine uyarlamak.



Kopya çekmeyin

Kadınların en bariz yaptığı stil hatası başkalarında görüp almak. Başkaları gibi olmaya çalışarak yapılabilecek en büyük stil hatasını yapıyorlar. Eskiden sadece zamana, yere ve karşındakine göre giyinmek vardı, şimdi ise zamana, yere ve kendi ruhuna göre giyinmek diye bir şey var çünkü stil senin ruhunun dışa yansımış halidir.



Gardırobun vazgeçilmezleri

Her kadının kendi klasikleri olmalı. Beyaz gömlek yakışmıyorsa alternatifi beyaz tişörtü olmalı mesela. Bizim önerilerimiz; siyah deri ceketler, aileden kalma takılar, rahat ve seksi hissettiren topuklu ayakkabılar. Bu üçü her kıyafete şıklık katar.



Püf noktası

Klasik sade elbiseler her zaman işe yarar. Kararsızlık anında mutlaka sade olanı tercih edin. O her zaman en iyisidir!

Siyah da her zaman daha zayıf ve iyi hissettirir. Güzel kalıbı ve kumaşı olan herhangi bir siyah elbise karmaşayı yok eder.



Alışveriş rotaları

Daha çok yurt dışından alışveriş yapmayı tercih ediyoruz çünkü çok daha fazla çeşit bulabiliyoruz. Kendi mağazamızın ürünlerini de zaten sürekli giyiyoruz. Alışveriş yapmayı en sevdiğimiz markalar ise Sandro, All Saints, Maje, Colette, Prada ve Oysho.



BozsIsters plaja inerken uyarıyor

- Plaja giderken lütfen topuklu ayakkabılarınızı evde bırakın, yalvarıyoruz!

- Deri parçalar size hoş görünebilir ama sizi karşıdan gören herkese saçma gelecektir. Sıcak ve deri nasıl bir kombin olabilir?

- İzin verin cildiniz de tatil yapsın. Makyajsız gidebileceğimiz bir yer varsa orası da sahil değil mi? Bronz teniniz şeffaf bir parlatıcıyla yeterince iyi görünecektir.

- Sahilde şifon, rüzgarda havalara kadar uçuşan eteklerden daha romantik ve seksi hiçbir şey olamaz!

- File ve askılı maksi elbiseleri de biz sahilde yaz boyu üzerimizden çıkarmayı düşünmüyoruz.