Modelliği bırakıyor

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Son yılların en gözde modeli Cara Delevingne, modelliği bıraktığını açıkladı.

İngiliz model Cara Delevingne, modelliği bırakma kararıyla gündemde. Londra'daki Sunday Times dergisine konuşan Delevingne, "Sürekli mükemmel olmam gerektiğini düşünüyordum. Moda dünyasının çok seksist olduğunu düşünüyorum ve bu benim feminizm anlayışımla hiç uyuşmuyor. Bazen çıplak ya da çok seksi pozlar vermek zorunda kaldım ve bu piyasada daha yeni olduğum için hayır deme şansım olmadığını düşündüm. Oysa ki bunları yaparken neredeyse çocuk sayılacak bir yaştaydım ve artık bunları yaşamak istemiyorum" açıklamasında bulundu. Cara, daha önce de müzik ve film alanlarına yoğunlaşmak istediğini söylemişti.