Monaco'da Tarkan rekoru

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Megastar Tarkan'ın heyecanla beklenen Monaco konseri geçtiğimiz cuma akşamı Monte Carlo'daki Yıldızlar Salonu'nda gerçekleşti.

Yaklaşık 850 kişilik özel davetlinin bulunduğu gecede Tarkan, şarkıları ve sahne şovuyla büyük beğeni topladı.



40'ıncı yılını kutlayan Monte Carlo Sporting Summer Festivali kapsamında gerçekleşen kapanış konserine Tarkan'ın Avrupalı, Rus, Azeri ve Ortadoğulu konuklarının yanı sıra Türkiye'den de birçok isim katıldı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan ve 20 şarkı seslendiren Megastar, konserine 'Firuze' şarkısıyla başladı.



Monaco'nun Monte Carlo şehrinde her yıl düzenlenen ve bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan “Monte Carlo Sporting Summer Festival kapsamında ilk kez bir Türk sanatçı Yıldızlar Salonu'nda (Salles des Etoiles) konser verdi.



Monte Carlo'daki konserine “Firuze” ile başlayan Tarkan, Şımarık, Unutmamalı, Öp, Acımayacak ve Sevdanın Son Vuruşu'nun yer aldığı toplam 20 şarkıyla geceye damgasını vurdu. Farklı ülkelerden yüzlerce davetlinin olduğu konserde Avrupalı, Rus, Azeri ve Ortadoğulu konukların yanı sıra Türk cemiyet ve iş dünyasından önemli simalar da konserde sanatçıyı yalnız bırakmadı. Geceye Neslihan-Yalçın Sabancı, Revna Demirören, Tuğana-Arzu Savgı, İdil Fırat, Gökhan-Siren Ertan Çarmıklı, Dilek Hanif, Olgun-Berrin Zorlu, Sema Basa, Berrin Okçu, Jülide ve Aynur-Meral Özderici Ateş gibi isimler katıldı. Türkiye'nin Fransız Büyükelçisi Hakkı Akil ve eşi de konseri izleyenler arasındaydı. 850 kişilik özel bir davetli grubunun ağırlandığı gecenin sonunda Tarkan yoğun istek üzerine “Şımarık şarkısı ile bis yaptı.



Konseri düzenleyen Monte Carlo La Societe des Bains de Mer (SBM) şirketinin Türkiye ve Ortadoğu Temsilcisi Hülya Biren, festival kapsamında bu yıl düzenlenen tüm konserler arasında rekoru Tarkan'ın kırdığını söyledi. Monaco'nun Tarkan'a hayran kaldığını belirten Biren, “Hedefimiz gelecek yıl da Tarkan'ı yine Monaco'da ağırlamak” dedi.



Monaco Prensi II. Albert'in sahibi olduğu Monte Carlo La Société des Bains de Mer (SBM) tarafından düzenlenen festivalde bugüne kadar Elton John, Rihanna, Kylie Minogue, Pink, Julio Iglesias, Celine Dion, Scorpions, Santana ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahne aldı. Cuma akşamı Tarkan konseriyle kapanışını yapan ve 40 yıldır aralıksız devam eden festivalin bu yılki açılışını dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Lana Del Rey yapmıştı. (DHA)