Murat Boz ve Eliz Sakuçoğlu aşkını bitiren neden!

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Murat Boz-Eliz Sakuçoğlu aşkını bitirdiği iddia edilen bu olay çok konuşulacak!

Habertürk ’ten Esin Övet'in haberine göre; Eliz Sakuçoğlu geçen hafta katıldığı bir partide Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman'ın şehzadelerini canlandıran yakışıklı bir oyuncuyla öpüşürken görüldü. Bu olayı öğrenen Boz, Sakuçoğlu'yla 7 yıllık ilişkisine nokta koyup eski sevgilisinin fotoğraflarını Instagram sayfasından sildi. Eliz'in hangi şehzadeyle öpüştüğü ise şimdilik gizemini koruyor!



İŞTE ESİN ÖVET'İN YAZISINDAN O BÖLÜM:

'On gündür Bodrum 'dan yazıyorum. Ama bu sene yeter Bodrum sayfasını kapattım. Şimdi Çeşme-Alaçatı zamanı. Yarın gidiyorum kısmetse. Oradan bombaları aktaracağım. Ama daha gitmeden bombalar ayağıma geliyor. Murat Boz ile Eliz Sakuçoğlu 7 yıllık ilişkilerini bitirdi biliyorsunuz. Bu bitiş biraz normal olmamış duyduğum kadarıyla. Çeşme ahalisinin söylediğine göre Eliz, Çeşme tatili sırasında Muhteşem Yüzyıl'ın şehzadelerinden biriyle öpüşmüş. Bu herkesin dilinde. Hatta öyle böyle değil bütün Çeşme konuşuyor. Tabii ben söyleyenlerin yalancısıyım. Malum bir deli kuyuya taş atar, o kuyunun etrafında 50 kişi toplanır. Hele ki, bizim sektörde. Neyse ama genellikle çoğu da doğru çıkar. Bu arada Muhteşem Yüzyıl şehzadeleri demişken kendileri hakkında o kadar çok dedikodu geliyor ki, hangisini yazsam bilemedim. En son "Şehzadeler tüm Çeşme'yi kılıçtan geçirdi" cümlesini duydum, hatta herkes böyle söylüyor ve gülüyor. Artık gerisini siz düşünün. Maşallah beyler mi çok hızlı yoksa hanımlar mı peşlerini bırakmıyor bilemedim.'