Murat Göğebakan hayatını kaybetti!

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Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı Murat Göğebakan tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Murat Göğebakan bugün tedavi gördüğü Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Edinilen bilgiye göre, hastalığı nükseden ve yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Göğebakan, son 3 gündür yoğun bakımda tutuluyordu. Göğebakan'ın akciğerinde oluşan problem nedeniyle yoğun bakımda uyutulduğu belirtilmişti.



BAŞBAKAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Başbakan Erdoğan kendisi için 'Uzun Adam' şarkısını yazan sanatçı Göğebakan'ı evinde ziyaret etmiş, katıldığı mitinglerde Murat Göğebakan için dua istemişti.