Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu boşandı!

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Ekranların sevilen yüzleri Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım boşandı. Evlilikleriyle örnek olarak gösterilen ünlü çift, boşanma haberleriyle hayranlarını üzdü.

2006 yılında başrol oynadıkları Fırtına dizisinin setinde tanışan çift, iki yıl sonra evlenmişti. Yıldırım ile Terzioğlu'nun anlaşmalı olarak tek celsede boşanması, yakın çevreleri dâhil olmak üzere herkesi şoke etti. 20 Haziran 2008'de hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım-Burçin Terzioğlu çifti, dün boşandı. Ünlü çift, ayrılma kararlarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.



''Değerli basın mensupları, ortak aldığımız karar doğrultusunda evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz.''