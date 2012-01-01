Müslüman mı oldu?

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Ünlü yıldız, New York'taki okula giderken Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere takıldı...

İşlediği bir trafik suçu yüzünden 125 saat kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırılan Lindsay Lohan, cezası kapsamında çalıştığı New York'taki okula giderken Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere takıldı. Sürdürdüğü hızlı hayatı ve bir türlü kurtulamadığı alışkanlıklarıyla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, Kur'an ile görüntülenince Müslüman olduğu iddiaları ortaya atıldı.Hıristiyan Katolik bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Lindsay Lohan daha sonra farklı dinsel inanışlara yönelmişti. Bir dönem Kabala tarikatına yönelen Lohan 2012 yılında da Courtney Love'ın Budist grubuna katılmıştı.

